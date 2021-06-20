المبعوث النووي الكوري الجنوبي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي

سول - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن المبعوث النووي الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك" سيجري غدًا الاثنين محادثات ثنائية مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لشؤون كوريا الشمالية "سونج كيم" في العاصمة سول.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "كيم" وصل إلى كوريا الجنوبية أمس السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام. وهي أول زيارة يقوم بها "كيم" إلى سول منذ تعيينه مبعوثا خاصا لشؤون كوريا الشمالية الشهر الماضي، مما يشير إلى استعداد واشنطن لإعادة التواصل مع بيونج يانج.

وتأتي المحادثات بين "نوه" و"كيم" بعد أيام من إعلان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" خلال الاجتماع العام للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم أنه يجب على بلاده أن تكون مستعدة للحوار والمواجهة في نفس الوقت مع الولايات المتحدة، وشدد على "السيطرة المستقرة" على الوضع في شبه الجزيرة الكورية في رسالته الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان الآراء خلال محادثاتهما حول التصريحات التي أدلى بها الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع .

كما أنه من المتوقع أن يناقش "نوه" و"كيم" بالتفصيل سبل استئناف الحوار بين بيونج يانج وواشنطن.

ويرى بعض المراقبين أنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية مترددة للغاية في الانخراط في الحوار مع الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الاتصال المباشر مع أي دولة في ظل جائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة صيفية سنوية في شهر أغسطس القادم.