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البرازيل تتخطى حاجز 500 ألف وفاة بكورونا

12:21 ص الأحد 20 يونيو 2021
البرازيل تتخطى حاجز 500 ألف وفاة بكورونا

فيروس كورونا في البرازيل

برازيليا - (د ب أ)

تخطت البرازيل حاجز الـ 500 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" اليوم السبت.

وسجلت البلاد 2301 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 500 ألف و800 وفاة.

كما سجلت البلاد 82 ألفا و288 إصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 17 مليونا و883 ألفا و750 إصابة.

ورغم تسجيل البرازيل لهذه الحصيلة، يرفض السكان اللقاحات التي يعتقدون أنها دون المستوى لصالح جرعات يصعب الحصول عليها من فايزر.

وذكرت بلومبرج أن السكان في ساو باولو يطالبون بجرعات من شركة فايزر الأمريكية في العيادات العامة وغالبا ما ينسحبون إذا لم يجدوها.

ووضعت بعض مراكز الرعاية الصحية لافتات كتب عليها "لا يوجد لقاح فايزر" لتوفير الوقت. والكثير من مراكز التطعيم شاغرة والقليل التي بها لقاح فايزر تصطف أمامها طوابير طويلة .

وهذا الرفض يعيق حملة التطعيم التي تعاني بالفعل من النقص والتأجيلات. ولن يضر الفشل في السيطرة على المرض البرازيليين فحسب الذين يتوفون بمعدل ألفين في اليوم، ولكن أيضا يهدد بتجدد الجائحة في حال أصبحت الدولة ذات الـ213 مليون نسمة، مرتعًا لسلالات جديدة.

وتشكل لقاحات سينوفاك الصينية وأسترازينيكا الإنجليزية نحو 96% من الجرعات المتاحة في البلد مقارنة بنحو 4% من فايزر، بحسب البيانات الحكومية.

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