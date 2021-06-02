دعوة ألمانية أممية إلى تونس لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

تونس - (أ ش أ)

دعا كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تونس إلى حضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري، أعلنت ذلك السفارة الألمانية بتونس اليوم الأربعاء في بيان لها.

وأشار البيان إلى أن ألمانيا كانت قد دعت تونس إلى حضور مؤتمر برلين الأول حول ليبيا قبل يومين فقط من انعقاده لتعتذر تونس عن الحضور بسبب عدم مشاركتها في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أشار خلال لقاء سابق جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد إلى المكانة الهامة التي تحظى بها تونس لدى ألمانيا، معبرا عن أسف بلاده لعدم دعوة تونس إلى مؤتمر برلين الخاص بليبيا في الوقت المناسب.

وأعرب ماس عن التزام ألمانيا بمشاركة تونس في مختلف المحطات القادمة المتعلقة بالملف الليبي ومنها متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر، مشددا على دور تونس في تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.