Masrawy logo white

دعوة ألمانية أممية إلى تونس لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

10:38 م الأربعاء 02 يونيو 2021
دعوة ألمانية أممية إلى تونس لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

تونس - (أ ش أ)

دعا كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تونس إلى حضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري، أعلنت ذلك السفارة الألمانية بتونس اليوم الأربعاء في بيان لها.

وأشار البيان إلى أن ألمانيا كانت قد دعت تونس إلى حضور مؤتمر برلين الأول حول ليبيا قبل يومين فقط من انعقاده لتعتذر تونس عن الحضور بسبب عدم مشاركتها في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أشار خلال لقاء سابق جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد إلى المكانة الهامة التي تحظى بها تونس لدى ألمانيا، معبرا عن أسف بلاده لعدم دعوة تونس إلى مؤتمر برلين الخاص بليبيا في الوقت المناسب.

وأعرب ماس عن التزام ألمانيا بمشاركة تونس في مختلف المحطات القادمة المتعلقة بالملف الليبي ومنها متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر، مشددا على دور تونس في تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

هذا المحتوى من

ألمانيا مؤتمر برلين ليبيا تونس

الخبر التالى:

بايدن وزوجته يقومان برحلة شاطئية للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا