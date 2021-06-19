وزيرة الخارجية الليبية: "برلين 2" وسيلة للضغط على المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا

القاهرة - (أ ش أ):

وردا علي سؤال حول أهمية انعقاد مؤتمر (برلين ٢)، والمقرر يوم 23 يونيو الجاري، أوضحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن العملية السياسية في ليبيا مترتبة على عدة آليات فهناك الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية أمام حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ويأتي عنوان عودة الأمن والاستقرار الأهم.

وأشارت إلى أن هناك تطورا بطيئا، لكن هناك بوادر أمل، لافتة إلى أن الحكومة الليبية تعقد اجتماعات دورية لدعم الاستقرار وعودة الأمن، كما أن الحكومة الليبية تتحمل المسئولية في بناء ليبيا والعمل على إخراج المرتزقة.

وقالت إن "(برلين 2) فرصة للمشاركة الليبية بقوة وبرؤية وطنية موحدة لدعم مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، موضحة أن "المبادرة التي سيتم طرحها فى مؤتمر (برلين 2) وسيلة أيضا للضغط على المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا وتلبية تطلعات الشعب الليبي".

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، من جانبه، أن مؤتمر (برلين 2) يعد فرصة لتعبير المجتمع الدولي عن دعمه لليبيا والتعامل مع القضايا التي تهم الشعب الليبي، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة والعمل علي عدم انزلاق ليبيا في صراع.

ولفت إلى أن المبادرة التي ستطرحها وزير الخارجية الليبية خلال مؤتمر (برلين 2) تقدم مزيدا من الآليات لتحقيق أهداف الشعب الليبي، "ونريد أهمية كبيرة للمبادرة حتى تستعيد ليبيا مكانتها ويعود الأمن والاستقرار إلى ليبيا".