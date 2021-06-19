Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي يحذر ساسة لبنان من عقوبات في حال لم تحل الأزمة

07:48 م السبت 19 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يحذر ساسة لبنان من عقوبات في حال لم تحل الأزمة

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (بي بي سي)

حذر، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الطبقة الحاكمة في لبنان من مغبة التقاعس في حل الأزمة وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وهدد باحتمال فرض عقوبات على من يتقاعس أو يعطل.

وقال بوريل في بيروت، بعد لقائه بالرئيس ميشال عون اليوم بالقصر الرئاسي في بعبدا، إن قادة البلاد يجب أن يشكلوا حكومة، تبدأ مباشرة في عملية الإصلاح.

ولم تتمكن الأحزاب السياسية اللبنانية المتنافسة، وعلى مدى أشهر طويلة، من الاتفاق على حكومة جديدة. ويعاني اللبنانيون من ارتفاع معدلات التضخم، وازدياد الفقر، ويصاحب ذلك نقص في الغذاء، وشح في الوقود.

الاتحاد الأوروبي بروكسل جوزيف بوريل لبنان

الخبر التالى:

مصر تؤكد دعمها لجهود الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"حلم العاشرة".. الأهلي يقطع نصف تذكرة المغرب بضربة شريف في الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا