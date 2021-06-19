الاتحاد الأوروبي يحذر ساسة لبنان من عقوبات في حال لم تحل الأزمة

بروكسل- (بي بي سي)

حذر، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الطبقة الحاكمة في لبنان من مغبة التقاعس في حل الأزمة وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وهدد باحتمال فرض عقوبات على من يتقاعس أو يعطل.

وقال بوريل في بيروت، بعد لقائه بالرئيس ميشال عون اليوم بالقصر الرئاسي في بعبدا، إن قادة البلاد يجب أن يشكلوا حكومة، تبدأ مباشرة في عملية الإصلاح.

ولم تتمكن الأحزاب السياسية اللبنانية المتنافسة، وعلى مدى أشهر طويلة، من الاتفاق على حكومة جديدة. ويعاني اللبنانيون من ارتفاع معدلات التضخم، وازدياد الفقر، ويصاحب ذلك نقص في الغذاء، وشح في الوقود.