بوتين يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

موسكو - (د ب أ)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإيراني المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده.

وذكر بيان نشره الكرملين اليوم السبت أن العلاقات بين روسيا وإيران تقليديا ودية.

وقال بوتين في تهنئته لرئيسي: "أتوقع أن يسهم عملك في هذا المنصب الرفيع في زيادة تطوير التعاون المتبادل والبناء في مختلف المجالات بيننا وكذلك الشراكة في الشؤون الدولية".

وبحسب وزارة الداخلية حصل رئيسي وهو من التيار المحافظ على 9ر17 مليون صوت من أصل 9ر28 مليون صوت تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الجمعة.

ويخلف رئيسي الرئيس الحالي حسن روحاني الذي لم يعد مسموحا له بالترشح للانتخابات بعد فترتين أمضاهما في المنصب.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في شهر أغسطس المقبل.