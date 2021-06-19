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وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته الليبية بالقاهرة

06:33 م السبت 19 يونيو 2021
وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته الليبية بالقاهرة

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، جلسة مباحثات بالقاهرة مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التي تقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

تناول اللقاء - الذي عقد بقصر التحرير - التطورات على الساحة الليبية، وأهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

ومن المقرر أن يعقد الوزير شكرى ونظيرته الليبية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

هذا المحتوى من

سامح شكري نجلاء المنقوش قصر التحرير ليبيا

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