وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته الليبية بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، جلسة مباحثات بالقاهرة مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التي تقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

تناول اللقاء - الذي عقد بقصر التحرير - التطورات على الساحة الليبية، وأهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

ومن المقرر أن يعقد الوزير شكرى ونظيرته الليبية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.