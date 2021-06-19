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غينيا تعلن رسميًا خلوها من وباء إيبولا

05:39 م السبت 19 يونيو 2021
غينيا تعلن رسميًا خلوها من وباء إيبولا

فيروس إيبولا

نزيريكوري - (د ب أ)

أعلنت غينيا رسميًا اليوم السبت خلوها من مرض الإيبولا.

وخلال ندوة لمنظمة الصحة العالمية في مدينة نزيريكوري، قال وزير الصحة الغيني ريمي لاما إن تفشي المرض انتهى.

وحسب المنظمة، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس إيبولا في البلاد وصل منذ 14 فبراير الماضي إلى 12 شخصًا.

وكانت مكافحة انتشار عدوى إيبولا قد واجه صعوبة في الفترة الأخيرة بسبب المكافحة المتزامنة لوباء فيروس كورونا.

وفي أغلب الأحوال، تؤدي الإصابة بعدوى فيروس إيبولا إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم وحالات نزيف داخلي.

ووصل عدد الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى ايبولا في غرب افريقيا في الفترة بين 2014 و2016 إلى 28 ألف شخص في غينيا وليبيريا وسيراليون، وقد أدت الإصابة إلى وفاة أكثر من 11 ألف شخص.

فيروس إيبولا نزيريكوري غينيا منظمة الصحة العالمية

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