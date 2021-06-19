جو بايدن يقرر جعل ذكرى القضاء على العبودية يوم عطلة رسمية

واشنطن- (بي بي سي):

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تحتفل البلاد رسميا بذكرى القضاء على العبودية. وتعتبر هذا اليوم يوم عطلة رسمي.

يعرف هذا اليوم في أمريكا بـ"جونتينث". وصدق الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع على قرار اعتبار اليوم عطلة فيدرالية واعتبر تكريس هذه المناسبة في عهده بيوم رسمي أكبر شرف له. وقد وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على هذا القرار.

وشهد يوم 19 يونيو في عام 1865 تحرير آخر أمريكي من أصول أفريقية.

ووصل جنود الاتحاد إلى مدينة غالفستون الساحلية في تكساس لتسليم الأمر الرسمي الخاص بإنهاء العبودية في آخر ولاية متمردة بعد عامين تقريبا من توقيع الرئيس أبراهام لنكولن على إعلان تحرير العبيد.

يأتي هذا بعد عام من احتجاجات عصفت بالولايات المتحدة عقب مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة منيابوليس.