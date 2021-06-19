محمد بن راشد يُهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وكالات:

هنأ نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الإيراني المُنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكتب بن راشد عبر تويتر، السبت: "نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشرة.. متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار".

كانت الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62 بالمائة من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إن نتائج الانتخابات تعكس دعما لمؤسسة الجمهورية الإسلامية.

ووصف خامنئي، في بيان رسمي، المشاركة الشعبية بـ"الملحمية".

ولم تُعرف حتى الآن بدقة نسبة الإقبال على التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص.

ومن بين هؤلاء مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية، وهي 18 عاما، للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى، وفق الأرقام الرسمية.