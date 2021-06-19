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وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإعادة تعيين سفير لدى السعودية

01:17 م السبت 19 يونيو 2021
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإعادة تعيين سفير لدى السعودية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع السعودية وإعادة تعيين سفير لدى المملكة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال ظريف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي التركي: "أنا مستعد لإرسال سفير إلى السعودية غدا، ولكن هذا يتوقف عليهم. لا يوجد سبب لعدم قدرتنا على حل خلافاتنا مع السعوديين"، بحسب بث تدفقي حي للفعالية عبر الإنترنت.

كانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلت في وقت سابق عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى أجروا محادثات مباشرة في بغداد في أبريل الماضي، بأول مشاورات سياسية مهمة بين البلدين منذ عام 2016 . ووصف أحد المصادر المحادثات بأنها كانت إيجابية.

وقطعت السعودية رسميا كل الروابط الدبلوماسية مع إيران في 2016 بعدما هاجم متظاهرون سفارتها في طهران وأشعلوا النيران فيها ردا على إعدام المملكة عالم دين شيعي على خلفيةاتهامات بالإرهاب.

جواد ظريف الخارجية الإيرانية سفير إيران السعودية

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