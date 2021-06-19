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روسيا: قتلى وجرحى في تحطم طائرة تقل مظليين

09:20 ص السبت 19 يونيو 2021
روسيا: قتلى وجرحى في تحطم طائرة تقل مظليين

علم روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم هيئات الطوارئ في مقاطعة كيميروفو الروسية، صباح السبت، سقوط قتلى وجرحى، جراء هبوط اضطراري حاد لطائرة من طراز "إل-410" في المقاطعة.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "جراء الهبوط الحاد لـ"طائرة إل 410" لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 17 آخرين بجروح مختلفة".

من جهة اخرى، أكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتا إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكدت النيابة أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.

روسيا موسكو مطار تاناي الطائرة المنكوبة

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