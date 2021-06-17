Masrawy logo white

بيان رسمي من الصحة العالمية حول علاقة كورونا بزيادة حالات الانتحار في العالم

07:51 م الخميس 17 يونيو 2021
بيان رسمي من الصحة العالمية حول علاقة كورونا بزيادة حالات الانتحار في العالم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب ا):

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 700 ألف شخص انتحروا خلال عام 2019 ، بواقع حالة انتحار بين كل 100 وفاة، مشيرة إلى أن هذا العدد مرتفع للغاية.

وقالت المنظمة، إن معدلات الانتحار على المستوى العالمي تراجعت بنسبة 36% خلال الفترة بين عامى 2000 و2019، وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن جائحة كورونا زادت الكثير من عوامل خطر الإقدام على الانتحار، مثل فقدان الوظائف والأزمات المالية والعزلة.

وأضافت المنظمة أنه بوسع الدول المساعدة فى خفض عدد حالات الانتحار من خلال تدريب الشباب بما يمكنهم من مواجهة الأزمات الاجتماعية والنفسية والروحية.

وتشمل قائمة الوسائل الأخرى لخفض حالات الانتحار تحديد الأشخاص الذين تراودهم أفكار الانتحار مبكرا وتمكينهم من الحصول على المساعدة، وتشجيع وسائل الإعلام المسؤولة على تغطية حالات الانتحار وكيفية مواجهتها، ووضع العراقيل أمام حصول الأشخاص على المواد السامة مثل المبيدات الحشرية وكذلك اقتناء البنادق.

ويعد الانتحار رابع سبب بارز للوفاة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، يليه حوادث الطرق ومرض السل والعنف بين الأشخاص، وفقا لأحدث أرقام من منظمة الصحة العالمية.

وتشير الأرقام إلى أن معظم ضحايا الانتحار من الذكور بمعدل6ر12 حالة لكل مئة ألف رجل ، مقابل 4ر5 حالات من النساء لكل مئة ألف إمرأة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا حالات الانتحار حالات الانتحار في العالم كوفيد19

الخبر التالى:

لافروف يطالب نظيره البريطاني بأن تتخلى لندن عن "الخطاب الاستفزازي" ضد موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا