بيان رسمي من الصحة العالمية حول علاقة كورونا بزيادة حالات الانتحار في العالم

جنيف - (د ب ا):

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 700 ألف شخص انتحروا خلال عام 2019 ، بواقع حالة انتحار بين كل 100 وفاة، مشيرة إلى أن هذا العدد مرتفع للغاية.

وقالت المنظمة، إن معدلات الانتحار على المستوى العالمي تراجعت بنسبة 36% خلال الفترة بين عامى 2000 و2019، وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن جائحة كورونا زادت الكثير من عوامل خطر الإقدام على الانتحار، مثل فقدان الوظائف والأزمات المالية والعزلة.

وأضافت المنظمة أنه بوسع الدول المساعدة فى خفض عدد حالات الانتحار من خلال تدريب الشباب بما يمكنهم من مواجهة الأزمات الاجتماعية والنفسية والروحية.

وتشمل قائمة الوسائل الأخرى لخفض حالات الانتحار تحديد الأشخاص الذين تراودهم أفكار الانتحار مبكرا وتمكينهم من الحصول على المساعدة، وتشجيع وسائل الإعلام المسؤولة على تغطية حالات الانتحار وكيفية مواجهتها، ووضع العراقيل أمام حصول الأشخاص على المواد السامة مثل المبيدات الحشرية وكذلك اقتناء البنادق.

ويعد الانتحار رابع سبب بارز للوفاة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، يليه حوادث الطرق ومرض السل والعنف بين الأشخاص، وفقا لأحدث أرقام من منظمة الصحة العالمية.

وتشير الأرقام إلى أن معظم ضحايا الانتحار من الذكور بمعدل6ر12 حالة لكل مئة ألف رجل ، مقابل 4ر5 حالات من النساء لكل مئة ألف إمرأة.