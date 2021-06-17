إعطاء 2.47 مليار جرعة من لقاحات كورونا في أنحاء العالم حتى الآن

واشنطن - (د ب أ)

في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى الساعة 52ر20 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًا إلى حوالي 7ر35 مليون جرعة.

وأفادت البيانات بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 17ر1 مليون جرعة.