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إعطاء 2.47 مليار جرعة من لقاحات كورونا في أنحاء العالم حتى الآن

12:05 ص الخميس 17 يونيو 2021
إعطاء 2.47 مليار جرعة من لقاحات كورونا في أنحاء العالم حتى الآن

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى الساعة 52ر20 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًا إلى حوالي 7ر35 مليون جرعة.

وأفادت البيانات بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 17ر1 مليون جرعة.

لقاحات كورونا الولايات المتحدة فيروس كورونا

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