السعودية تدعو جميع القادمين إليها لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم

وكالات

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، لتسهيل تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.