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السعودية تدعو جميع القادمين إليها لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم

08:21 م الأربعاء 16 يونيو 2021
السعودية تدعو جميع القادمين إليها لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم

السعودية تدعو جميع القادمين إليها لتسجيل اللقاحات

وكالات

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، لتسهيل تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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