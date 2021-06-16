الرئاسة اللبنانية: عون لم يطالب بالثلث الضامن في تشكيل حكومة المكلف بها الحريري

لبنان - (أ ش أ)

أكد المكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون لم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية في الحكومة اللبنانية المرتقبة برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك.

جاء ذلك في بيان رسمي لمكتب رئاسة مجلس النواب اللبناني والذي أكد فيه أن مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وافق عليها كل الأطراف اللبنانية والغرب والشرق إلا رئاسة الجمهورية، مما أدى إلى تعطل كل شيء والبلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يعاني.

ونفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيانه عدم قبول رئيس الجمهورية لمبادرة بري، مؤكدا تجاوب رئيس الجمهورية مع ارادة مجلس النواب وتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه، وذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة.

واستنكر بيان رئاسة الجمهورية الحديث عن عدم حق الرئيس بالحصول على وزير واحد في الحكومة، مؤكدا أن عدم حصول الرئيس على وزراء هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصائه عن تحمل المسؤوليات التي ألقاها الدستور على عاتقه- على حد ما ورد بالبيان.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية عمل جاهداً على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى ايجاباً مع مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري بدليل أنه أرجأ الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه، افساحاً في المجال أمام مبادرة بري، وطالب مراراً رئيس الحكومة المكلف بأن يقدم تشكيلة متوازنة تتمتع بالميثاقية وتحصّن الشراكة الوطنية وتؤمّن ثقة مجلس النواب.

وشدد البيان على حرص رئيس الجمهورية على إنشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة انقاذية قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية والحياتية التي باتت تشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعيشهم.