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بايدن: لا نمانع التعامل الاقتصادي مع روسيا

07:59 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن: لا نمانع التعامل الاقتصادي مع روسيا

جو بايدن

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا مشكلة في التعامل الاقتصادي مع روسيا طالما اتبعت موسكو القوانين الدولية، مشترطًا الإفراج عن الأمريكيين المعتقلين لدى موسكو حال رغبت في الاستثمار في أمريكا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه من مصلحتنا أن نرى وضع الشعب الروسي يتحسن اقتصاديًا، وأن هناك آفاق حقيقية لتحقيق تقدم من نتائج اللقاء مع بوتين.

وأشار إلى أن هناك احتمال حقيقي لتحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بشكل كبير.

جو بايدن روسيا موسكو أمريكا

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