وزير الخارجية: مصر مستمرة في جهودها لإعادة ليبيا إلى الاستقرار والحفاظ على مقدراتها

مصر- (أ ش أ):

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع في ليبيا ومستمرة في جهودها الحثيثة دوليًا؛ لإعادة ليبيا إلى الاستقرار حفاظًا على أمنها واستقرارها ومقدراتها من أجل شعبها.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم حول مؤتمر "برلين ٢" الوزاري حول ليبيا المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

وقال شكري "إن اجتماع برلين القادم يأتي بعد تولي الحكومة الليبية الحالية المؤقتة وجهودها؛ لتنفيذ كل المخرجات التي تم اعتمادها في مجلس الأمن، وسوف تنعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر المقبل، وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية" .

وأضاف شكرى أن الدول المجتمعة فى برلين عليها مسئولية أن تضع كل الآليات؛ لتمكين ومساعدة الأشقاء فى ليبيا على تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا على أن مصر سوف تسهم فى ذلك، وتواصل تنسيقها الوثيق مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو السياسيين فى مجلس النواب.

وشدد شكري على أن كل الأشقاء في ليبيا هم الذين يقررون مستقبلهم في إطار الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.