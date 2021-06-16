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طائرات الاحتلال تقصف مواقع لحماس في غزة (فيديو)

12:31 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
طائرات الاحتلال تقصف مواقع لحماس في غزة (فيديو)

طائرات الاحتلال

وكالات

استهدفت طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يومًا من القتال في مايو الماضي.

وتأتي الضربة بعد مسيرة استفزازية تسمى مسيرة الأعلام قام بها مئات المستوطنين في القدس مساء الثلاثاء، وحذرت الفصائل الفلسطينية، سلطات الاحتلال من السماح لتلك المسيرة.

واعتقلت سلطات الاحتلال التي أمنت المسيرة عشرات الفلسطينيين الرافضين لها في القدس والضفة الغربية.

طائرات حربية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حركة حماس

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