وفيات كورونا في أمريكا تقارب 600 ألف حالة

واشنطن - (د ب أ)

ثبتت فعالية مزيج الأجسام المضادة الذي طورته شركة أسترازينيكا بنسبة 33% فقط في الوقاية من أعراض كوفيد-19 لدى الأشخاص الذين تعرضوا للتو للفيروس، بما يعني فشل الدراسة التي أجرتها الشركة. واقترب عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا من 600 ألف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وفي بريطانيا، أوقف رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لرفع القيود لمدة أربعة أسابيع في ظل انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا وهي أشد عدوى، مما يهدد بتقويض جهود البلاد للخلاص من التفشي عن طريق التطعيم.

وذكرت روسيا إن لقاح سبوتنيك في يعمل جيدا ضد سلالة دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند، بينما يشهد عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة ويتم نقلهم للمستشفى ارتفاعا في موسكو.