جونسون يؤجل إنهاء الإغلاق في بريطانيا حتى 19 يوليو المقبل

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي تليفزيوني اليوم الاثنين إنه قرر إرجاء رفع قواعد الإغلاق الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع للسماح لمزيد من الأشخاص بتلقي الجرعة الثانية من لقاحات كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله إن التأجيل سيقلل حالات النقل إلى المستشفيات والوفيات مع تزايد حالات الإصابة بالسلالة "دلتا" من الفيروس.