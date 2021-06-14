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الخارجية الإيرانية تستبعد أن تكون جولة المفاوضات النووية الحالية هي الأخيرة

11:08 ص الإثنين 14 يونيو 2021
الخارجية الإيرانية تستبعد أن تكون جولة المفاوضات النووية الحالية هي الأخيرة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

استبعدت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن تكون جولة المفاوضات النووية، التي تستضيفها فيينا حاليا، هي الأخيرة، وأن تسفر عن اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطیب زاده القول :" من المستبعد أن تكون هذه الجولة من محادثات فيينا هي الجولة الأخيرة، وسيتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ قراراتها".

وانطلقت أمس الأول السبت الجولة السادسة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 منه بصورة أحادية.

وكانت إيران تأمل في أن تسفر المفاوضات عن إعادة إحياء الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة القادمة.

الخارجية الإيرانية إيران طهران المفاوضات النووية

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