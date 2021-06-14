الرئيس الأوكراني يزور الولايات المتحدة نهاية الشهر المقبل

كييف - (أ ش أ):

أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن نهاية الشهر المقبل.

وأضاف كوليبا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية أنه "سيعقد اجتماع زيلينسكي - بايدن في أواخر يوليو، وأن الزيارة لن تشمل فقط اجتماعًا مع بايدن ولكن أيضًا عددًا من الأحداث الأخرى".

وبحسب كوليبا، سيتوجه وفد أوكراني كبير إلى الولايات المتحدة، "لأن جدول الأعمال واسع للغاية، وهناك العديد من القضايا".

ونوه وزير الخارجية الأوكراني بقوله "نحن نعد هذه الزيارة بدقة شديدة، ونعمل بالفعل على العناصر الرئيسية لبرنامجها، ولكن الشيء الرئيسي هو أننا نعمل بالفعل على الاتفاقيات الرئيسية. إن نهج الرئيس الأوكراني زيلينسكي هو أننا لا ننخرط في السياحة السياسية.