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بايدن: الملكة إليزابيث تذكرني بوالدتي

10:18 م الأحد 13 يونيو 2021
بايدن: الملكة إليزابيث تذكرني بوالدتي

بايدن والملكة إليزابيث

لندن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تناول الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور إنها ذكرته بوالدته، وفقا لتقرير صادر عن البيت الأبيض.

وذكر الرئيس: "لقد كانت كريمة جدًا. لقد ذكرتني بوالدتي".

وأوضح أنه تحدث مع الملكة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج.

كما قال إنه دعا الملكة إلى البيت الأبيض.

وذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية أن الملكة تناولت الشاى مع الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن في قاعة "أوك روم" في قلعة وندسور. وقال القصر إن بايدن وزوجته أمضيا حوالى 40 دقيقة داخل القلعة، واستمرت الزيارة بأكملها أكثر من ساعة.

جو بايدن الملكة إليزابيث الثانية البيت الأبيض

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