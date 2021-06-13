السودان: متمسكون بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

وكالات

شددت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، على تمسك بلادها بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت العربية.

وتقود مريم الصادق المهدي وفد السودان في الاجتماع التشاوري الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد بطلب من السودان وبتنسيق مع مصر بعد غد الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التطورات بشأن ملف سد النهضة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية لمفاوضات سد النهضة الوزير المفوض عمر الفاروق، لوكالة السودان للأنباء، إن مندوبية السودان الدائمة لدى جامعة الدول العربية طلبت من الأمانة العامة عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف عمر الفاروق أن وزيرة الخارجية ستقدم إحاطة للسادة وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالمضار المترتبة على السودان إذا ما أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني من دون التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل وملزم ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث فضلاً عن مطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية في هذا الجانب.