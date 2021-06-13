بايدن وزوجته يحضران قداسا قبل اليوم الأخير من قمة مجموعة السبعة الكبار

وكالات:

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل قداسا في كنيسة، قبيل انطلاق اليوم الأخير من قمة مجموعة السبعة الكبار في إنجلترا، حيث تجول بموكبه الضخم في طرقات كورنوال الضيقة.

وقاد رتل من أفراد الشرطة على متن دراجات نارية موكب الرئيس الأمريكي، المؤلف من 17 مركبة سوداء كبيرة، على امتداد الممرات الصغيرة الهادئة التي تطل على خليج بلدة سانت آيفز بجنوب غرب إنكلترا، وذلك قبل وصوله إلى الكنيسة.

وبعد مغادرة القداس، اصطحب بايدن زوجته إلى سيارتها قبل أن يركب السيارة المخصصة له، متوجها إلى مقر انعقاد القمة في كاربيس باي القريبة.

ومن المقرر أن تنتهي قمة مجموعة (G7) بعد ظهر اليوم، وسيتوجه الزوجان بعد ذلك إلى قلعة وندسور لاحتساء الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.