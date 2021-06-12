ميركل تعرب عن تفاؤلها بشأن المحادثات مع أمريكا حول "نورد ستريم 2"

لندن - (د ب أ)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها حيال المحادثات التي تجريها بلادها مع الولايات المتحدة حول مشروع "نورد ستريم 2" الرامي إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في منتجع كاربيس باى البريطاني، قالت ميركل اليوم السبت إن المحادثات تسير "على طريق جيد".

وأضافت أنها اتفقت مع بايدن على أن "من الضروري وما لايمكن الاستغناء عنه" استمرار مشاركة أوكرانيا في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأكدت ميركل أن محادثاتها مع بايدن دارت بالدرجة الأولى حول القمة المزمع عقدها بينها وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء المقبل وتابعت أن الحديث عن نورد ستريم 2 كان قصيرا.

يذكر أن هذا هو أول لقاء شخصي بين ميركل وبايدن منذ توليه مهام منصبه، ومن المنتظر أن تتوجه ميركل إلى واشنطن لإجراء مشاورات مطولة في الخامس عشر من الشهر المقبل.

كانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن تخلت جزئيا قبل ثلاثة أسابيع عن المعارضة طويلة الأمد للمشروع حيث تنازلت واشنطن عن فرض عقوبات على الشركة المشغلة وذلك انطلاقا من مراعاة علاقاتها مع برلين.

وفي أعقاب ذلك، سافر وفد تابع للحكومة الألمانية إلى واشنطن للتشاور حول التعامل اللاحق مع المشروع، ومن المنتظر أن يتم إجراء جولة محادثات جديدة عبر الفيديو خلال الأسبوع الجاري.