Masrawy logo white

المملكة المتحدة: تسجيل 29892 إصابة بالسلالة الهندية خلال أسبوع

06:53 م الجمعة 11 يونيو 2021
المملكة المتحدة: تسجيل 29892 إصابة بالسلالة الهندية خلال أسبوع

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ):

أعلنت المملكة المتحدة تسجيل إجمالي 42323 حالة إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، بزيادة قدرها 29892 حالة خلال أسبوع، وفقا لتحديث أسبوعي للبيانات المتعلقة بالسلالة أصدرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة.

وتغطي البيانات الفترة من الثاني وحتى التاسع من يونيو الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

ويعود أكثر من 90 % من الحالات الجديدة لسلالة دلتا، التي "تواصل الزيادة بمعدل أعلى بكثير، مقارنة بسلالة ألفا"، التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الصحة العامة.

وتدرس المملكة المتحدة تأجيل المرحلة النهائية من خطة رفع قيود كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. ولا تزال حالات الوفيات والنقل للمستشفيات منخفضة، حيث بلغ متوسط الوفيات على مدار 7 أيام 9ر7 حالة في اليوم.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة قرارا بشأن تخفيف القيود، في 14 يونيو.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قولها: "في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بسلالة دلتا في جميع أنحاء البلاد، فإن التطعيم هو أفضل دفاع لنا".

وأضافت: "إذا كنت مؤهلا، نحثك على التقدم والحصول على التطعيم. تذكر أن جرعتين توفران حماية أكبر بكثير من جرعة واحدة".

وتابعت قائلة: "ومع ذلك، في حين أن التطعيم يقلل من خطر الإصابة بأعراض خطيرة، إلا أنه لا يقضي عليه (فيروس كورونا)".

وأوضحت: "مع البيانات التي تظهر أن سلالة دلتا أكثر قابلية للانتقال من ألفا، من المهم أيضا اتباع نصائح الصحة العامة، التي لم تتغير".

فيروس كورونا بريطانيا لندن الهند

الخبر التالى:

بايدن يدعو في قمة مجموعة السبع إلى اقتصاد عالمي أكثر عدالة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا