Masrawy logo white

موسكو: سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروسيا "أمر غير مقبول"

07:36 م الخميس 10 يونيو 2021
موسكو: سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروسيا "أمر غير مقبول"

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروسيا أمرًا غير مقبول.

وقال المتحدثة - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "يبدو أن شركائنا في الاتحاد الأوروبي أصبحوا يسترشدون بالمبدأ القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة"، موضحة أن هذا يتعلق بشكل خاص بالآثار الجانبية لسياسة الاتحاد في فرض عقوبات على مينسك.

وأضافت "نعتبر منطق العلاقات الدولية الذي تنتهجه بروكسل غير مقبول على الإطلاق"، مشيرة إلى أن مسألة الهبوط الاضطراري لرحلة طيران (رايان إير) في مطار مينسك الدولي أصبحت "مجرد ذريعة أخرى لتكثيف ضغوط العقوبات على بيلاروسيا".

وأوضحت أن العجلة التي قررت بها بروكسل أنه لا داع لانتظار تحقيق دولي محايد تثير تساؤلات مشروعة، مؤكدة أن روسيا ترى ضرورة النظر بشكل كامل في ظروف ما حدث مع بيلاروسيا.

يذكر أنه تم القبض على المعارض البيلارووسي، رومان بروتاسيفيتش، الذي كان موضوعًا على قائمة المطلوبين البيلاروس في 23 مايو الماضي في مطار مينسك.

وكانت طائرة بروتاسيفيتش متوجهة إلى ليتوانيا، ولكن بيلاروسيا أرسلت طائرة حربية لإجبارها على الهبوط، بحجة وجود تهديد بقنبلة.

واعتقلت السلطات في بيلاروسيا الصحفي رومان بروتاسيفيتش بعد هبوط الطائرة.

هذا المحتوى من

Asha
ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بيلاروسيا

الخبر التالى:

مصدر يمني: مقتل وإصابة 11 مدنيا في قصف للحوثيين بمحافظة مأرب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رسميًّا.. مصر تتحرك دوليًّا ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا