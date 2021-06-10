Masrawy logo white

أفغانستان: سقوط مزيد من المقاطعات وانفجار سيارة مفخخة فيما يتصاعد القتال

02:32 م الخميس 10 يونيو 2021
أفغانستان: سقوط مزيد من المقاطعات وانفجار سيارة مفخخة فيما يتصاعد القتال

علم أفغانستان

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم الخميس أن مسلحي طالبان حققوا مزيدا من المكاسب حيث سيطروا على مقاطعتين أخريين في أفغانستان، إحداهما مهمة إستراتيجيا.

وقال عضوا المجلس المحلي في إقليم باداخشان، عبدالله ناجي نزاري ومحبوب الرحمن طلعت، إنه بعد يومين من الاشتباكات الكثيفة بين طالبان وقوات الأمن في مقاطعة أرغانج خوا في الإقليم، أضطر الجنود لمغادرة آخر نقاط التفتيش المتبقية التي كانوا متمركزين بها.

وقال عضوا المجلس المحلي إن المقاطعة مهمة إستراتيجيا حيث أنها لا تقع سوى على مسافة عشر كيلومترات من العاصمة الإقليمية فايز أباد. وتربط أيضا عشر مقاطعات أخرى في الإقليم.

وقال بسم الله جان محمد وقدرة الله رحيمي العضوان ببرلمان إقليم أوروزجان إن طالبان استولت على مقاطعة أخرى في الإقليم الواقع بجنوب أفغانستان.

وأضافا أن قوات الأمن في مقاطعة شينارتو انضمت إلى المسلحين نظرا لعدم تلقيهم أي إمدادات.

وبعد جيزان تعد شينارتو المقاطعة الثانية في أوروزجان التي تسقط في يد طالبان في الأيام الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، هاجمت طالبان قاعدة عسكرية بسيارة مفخخة في عاصمة إقليم بغلان ما أسفر عن مقتل عدد من أعضاء قوات الأمن بينما أصيب آخرون، بحسب أعضاء المجلس المحلي.

وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي ينجح فيه المسلحون في السيطرة على مقاطعات.

وحقق المسلحون سلسلة من المكاسب في البلاد. ومنذ بدأ الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة وغيرها من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في الأول من مايو ، سقطت 14 مقاطعة على الأقل في يد طالبان.

أفغانستان كابول انفجار سيارة إقليم باداخشان

الخبر التالى:

إثيوبيا تخطط لإنفاق 604 ملايين دولار إضافي للتعامل مع تداعيات كورونا واضطرابات الشمال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مدير إدارة المقتنيات بالآثار يفجر مفاجأة بشأن صاحب شقة الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا