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جونسون يلتقي بايدن قبيل قمة مجموعة السبع

02:28 م الخميس 10 يونيو 2021
جونسون يلتقي بايدن قبيل قمة مجموعة السبع

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى اليوم الخميس، قبل قمة مجموعة السبع التي تستضيفها المملكة المتحدة غدا الجمعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بايدن وجونسون سوف يناقشان قضية وباء كورونا والقضايا الخاصة بالصين وتغير المناخ، بما في ذلك اقتراح للتخلص من السيارات المسببة للتلوث.

وتسعى المملكة المتحدة إلى إبراز صورتها الجديدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود الكثير من التوترات بشأن ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تحتدم.

بوريس جونسون جو بايدن قمة السبع مجموعة السبع

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