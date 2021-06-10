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توقعات بتراجع أسوأ تفش لكوفيد-19 في تايوان

01:57 م الخميس 10 يونيو 2021
توقعات بتراجع أسوأ تفش لكوفيد-19 في تايوان

علم تايوان

تايبيه- (د ب أ):

ذكر تشين شيه-تشونج، رئيس مركز قيادة الأوبئة المركزي التايواني، اليوم الخميس أنه يبدو أن أسوأ تفشي لفيروس كورونا في تايوان ينحسر فيما من المتوقع أن تتراجع الإصابات الجديدة في المستقبل القريب.

وقال تشين في مؤتمر صحفي متلفز إن بيانات اليوم تراجعت قليلا مقارنة بأمس. إلا أنه لا يوجد مؤشر واضح على التباطؤ بعد.

وأفادت القيادة المركزية للسيطرة على الأوبئة بتسجيل 263 حالة عدوى محلية جديد وثلاث حالات واردة و28 وفاة جراء كوفيد-19.

ومن بين حالات العدوى المحلية، جرى التعرف على 170 إصابة في مجموعات في شمال تايوان بما في ذلك العاصمة تايبيه ونيو تايبيه سيتي المجاورة.

ولرصد الإصابات على نحو أكثر سرعة، شجعت القيادة المركزية للسيطرة على الأوبئة الشركات على إستيراد عبوات اختبار سريع لفيروس كورونا للأشخاص للاستخدام في المنزل. وحاليا تراجع القيادة طلبات شركتين للموافقة عليها.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت تايوان التي يبلغ تعداد سكانها 6ر23 مليون نسمة، ما إجماليه 12 ألفا و222 إصابة بينها 11 ألفا و17 من خلال العدوى المحلية. ووصلت حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 إلى 361 اليوم الخميس.

وقالت القيادة المركزية اليوم الخميس أيضا أنه بين الثلاث إصابات الواردة، أحدها لامرأة تايوانية في الأربعينيات من العمر. وكانت قد جاءت نتيجة إصابتها إيجابية خلال الفترة التي قضتها في الحجر الصحي، رغم أنها تلقت جرعتي لقاح فايزر/بيونتيك في أوائل أبريل في الولايات المتحدة.

تايوان تشين شيه تشونج فيروس كورونا مركز قيادة الأوبئة المركزي التايواني تايبيه

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