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البنتاجون يعلن عن لقاء لوزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

09:22 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
البنتاجون يعلن عن لقاء لوزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي بيني جانتس

وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" عن لقاء مرتقب لوزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي بيني جانتس، يوم الخميس المقبل.
وذكرت الوزارة الأمريكية، أن وزيرا الدفاع بالدولتين سلوك إيران في المنطقة وقضايا الأمن الإقليمية.
‏بدورها أعلنت وزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي أن وزير الدفاع بيني جانتس سيلتقي مع نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني والأمن الإسرائيلي والاستقرار في الشرق الأوسط.

البنتاجون لويد أوستن بيني جانتس وزير الدفاع الأمريكي الاحتلال الاسرائيلي

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