البنتاجون يعلن عن لقاء لوزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" عن لقاء مرتقب لوزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي بيني جانتس، يوم الخميس المقبل.

وذكرت الوزارة الأمريكية، أن وزيرا الدفاع بالدولتين سلوك إيران في المنطقة وقضايا الأمن الإقليمية.

‏بدورها أعلنت وزارة الدفاع للاحتلال الإسرائيلي أن وزير الدفاع بيني جانتس سيلتقي مع نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني والأمن الإسرائيلي والاستقرار في الشرق الأوسط.