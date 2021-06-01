بعد 15 شهرًا من الإغلاق.. وصول أول طائرة إلى الجزائر قادمة من باريس

الجزائر - (ا ف ب)

‏بعد إغلاق دام أكثر من عام، وصلت الثلاثاء أولى الرحلات القادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار الهواري بومدين وكان على متنها نحو 250 مسافرا. وفتحت السلطات الجزائرية مجددا مجالها الجوي لاستقبال الرحلات بعد 15 شهرا من الإغلاق بسبب الظروف الصحية التي حتمتها أزمة كوفيد-19. ووسط حضور أمني مكثف، تمت مرافقة الوافدين إلى حافلات لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي التي حددتها الحكومة ويدفع تكاليفها المسافرون.

وفتحت الجزائر حدودها الجوية بشكل جزئي الثلاثاء بعد إغلاق دام أكثر من عام، فيما حددت سلطات البلاد عددا من الشروط التي يجب على كل جزائري مغترب أن يستوفيها في حال أراد العودة إلى وطنه الأم.

من بينها ضرورة تقديم فحص طبي سلبي لكوفيد-19 لا تتعدى مدة إجرائه 36 ساعة والدخول في حجر صحي لخمسة أيام على الأقل في إقامة تقررها الحكومة. كما يتوجب على كل قادم إلى هذا البلد دفع تكاليف الحجر الصحي الذي يمكن أن يصل إلى عشرة أيام إضافة إلى دفع تكاليف الفحوصات الطبية.

من جهتها، كشفت الخطوط الجوية الجزائرية عن عدد من الرحلات التي ستسيرها من الجزائر باتجاه بعض الدول الأوروبية، فيما عادت حصة الأسد للخط الجوي الذي يربط الجزائر بفرنسا، إذ حددت الشركة الجزائرية خمس رحلات أسبوعية من باريس ومرسيليا وليون، باعتبار أن غالبية الجزائريين المقيمين في فرنسا يسكنون في هذه المدن.