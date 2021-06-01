ولي العهد الكويتي يسلم رسالة خطية لنظيره السعودي من أمير الكويت للملك سلمان

وكالات

‏تسلم ‎ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من نظيره الكويتي بعثها أمير الكويت للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وليا العهد السعودي والكويتي يعقدان اجتماعًا مساء الثلاثاء، ‏‎لاستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية.

ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.