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للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.. بريطانيا تسجل صفر وفيات

05:44 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.. بريطانيا تسجل صفر وفيات

المملكة المتحدة تسجل صفر وفيات

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسجيل "صفر وفيات" بفيروس "كورونا" المستجد للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وأظهرت بيانات الحكومة البريطانية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 3 آلاف و165 حالة إصابة جديدة بالفيروس على مدار الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات إلى 4 ملايين و490 ألفًا و438 إصابة.

وارتفع إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في أنحاء المملكة المتحدة إلى 39 مليونًا و477 ألفًا و158 شخصًا. في حين وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ضد الفيروس في البلاد إلى 25 مليونًا و734 ألفًا و719 شخصًا.

وكانت بريطانيا قد سجلت، أمس الاثنين، حالة وفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 127 ألفًا و782 حالة؛ فضلاً عن 3 آلاف و383 إصابة تم تسجيلها أمس.

هذا المحتوى من

Asha
بريطانيا وفيات كورونا المملكة المتحدة لقاح كورونا

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