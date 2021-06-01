كازاخستان تسجل 1123 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نور سلطان-(أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 1123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 387 ألفا و672 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1845 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 357 ألفا و826 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 26 ألفا و393، منهم 9 آلاف و984 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 629 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليوني شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات.​