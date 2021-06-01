طهران تعلق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات

علقت إيران مساء الاثنين، على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تركيب أجهزة الطرد المركزي واحتياطيات اليورانيوم المخصب، مؤكدة أنها تعاونت في جميع أشكال عمليات التفتيش مع الوكالة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

واعتبر كاظم غريب آبادي ممثل إيران في الوكالة، أن التقرير يثبت تطبيق طهران لقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الصادر عن البرلمان، موضحًا أن تقرير الوكالة يأتي نتيجة إيقاف طهران إجراءاتها الطوعية وعمليات التفتيش خارج اتفاقية الضمانات منذ 23 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل تسجيل البيانات في مواقعها النووية لإعطاء فرصة لاتفاقات جديدة.

وأضاف: "الأرقام الواردة في هذا التقرير حول تركيب أجهزة الطرد المركزي أو احتياطيات اليورانيوم المخصب، إما تستند إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تم الحصول عليها في سياق التحقق ولا علاقة لها بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".