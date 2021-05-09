رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية بذل الجهود لاستتباب الأمن

09:15 م الأحد 09 مايو 2021
رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية بذل الجهود لاستتباب الأمن

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية التنسيق المشترك بين القيادات الأمنية وبذل أقصى الجهود، من أجل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية مصالح المواطنين.

وشدد الكاظمي - خلال اجتماعه مع قادة أمنيين لمعالجة الخروقات الأمنية الأخيرة - على أهمية مواجهة كل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن في عموم البلاد .. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/.

وبحث الكاظمي مع القادة الأمنيين مجمل الأوضاع الأمنية ومستجدات الأحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الخطط الأمنية والجهد الاستخباري لمعالجة الخروقات الأمنية والحد منها.

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