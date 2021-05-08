صحيفة: لقاحات كوفيد-19 غير المستخدمة تتراكم في اليابان

طوكيو- أ ش أ:

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، السبت، أن اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في اليابان، ولم تُستخدم بعد، قد تصل إلى عشرات الملايين من الجرعات؛ حيث تستعد البلاد للموافقة على لقاحين آخرين في الأسابيع المقبلة، غير أن وتيرة برامج التطعيم الوطنية لاتزال بطيئة للغاية بسبب قلة عدد القوى العاملة وتفاقم الاختناقات اللوجيستية.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني، بأن اليابان استوردت 28 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لكوفيد-19 حتى أواخر أبريل الماضي، لكنها استخدمت حتى الآن 15٪ فقط من المخزون، مع بقاء 24 مليون جرعة في الثلاجات.

وأضافت أنه "من المقرر أن تزداد إمدادات اللقاحات في اليابان بشكل حاد؛ حيث يستعد المنظمون لاتخاذ قرار في 20 مايو الجاري بشأن الموافقة على اللقاحات التي طورتها شركتي موديرنا وأسترازينيكا".

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من لقاح موديرنا وصلت بالفعل إلى طوكيو، فيما يتم تحضير ما يقدر بنحو 30 مليون جرعة من "أسترازينيكا" من قبل الشركاء المحليين لليابان. كذلك، من المقرر أن يزيد مخزون البلاد من لقاحات "فايزر" إلى أكثر من 35 مليون جرعة هذا الشهر والفترة المقبلة.

مع ذلك، ورغم كثرة المعروض بما جعل اليابان تحصل على أكبر كمية من لقاحات كوفيد في آسيا، أوضحت "جابان تايمز" أن البلاد أعطت ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين جرعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن. وقامت بتلقيح 2.2٪ فقط من سكانها حتى الآن، وهي الوتيرة الأبطء بين الدول الغنية، رغم تصريحات الحكومة بأنها تهدف إلى تلقيح 36 مليون مسن بحلول يوليو المقبل.

تعليقا على ذلك، اعترف تارو كونو، الوزير المسئول عن اللقاحات، بأن هناك عقبات عديدة في نظام حجز التطعيمات، كما أن الطلب في المدن الكبيرة تجاوز السعة. وقال كونو للصحفيين يوم أمس الجمعة:" موظفو الحكومة المحلية يعملون بجد، وكذلك موظفو مركز الاتصال، لذا أطلب من الناس الامتناع عن تقديم الشكاوى قدر الإمكان".