ألمانيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

08:41 ص السبت 08 مايو 2021
ألمانيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أرشيفية

برلين- (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 15 ألفا و685 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، سجل المعهد 18 ألفا و935 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجل المعهد 238 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 232 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت، 5ر121 حالة (7ر125 حالة أمس الجمعة). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و507 آلاف و673 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 84 ألفا و648 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و147 ألفا و100 حالة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 91ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 91 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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