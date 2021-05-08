الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا..وتسجيل 7 إصابات وافدة من الخارج

08:37 ص السبت 08 مايو 2021
الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا..وتسجيل 7 إصابات وافدة من الخارج

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /السبت/ عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90746 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 7 جاءت بواقع حالتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وهونان وتشونغتشينغ وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5748 حالة غادر منها 5477 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85810 أشخاص، وأنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 313 حالة، 306 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11801 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1178 إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 وفاة، فيما غادر المستشفيات 11473 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1077 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.​

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