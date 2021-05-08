مصر تدين الهجوم الغاشم الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي

12:25 ص السبت 08 مايو 2021
مصر تدين الهجوم الغاشم الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

دانت جمهورية مصر العربية، اليوم /الجمعة"، الهجوم الغاشم، الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي ورئيس الجمهورية الأسبق محمد نشيد، والذي أسفر عن إصابته وخمسة أشخاص آخرين.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس البرلمان وكافة المصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المالديف في مواجهة هذا الحادث الأليم.

كما شددت مصر على رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

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