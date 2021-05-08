مصر تدين الهجوم الغاشم الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي
القاهرة - (أ ش أ):
دانت جمهورية مصر العربية، اليوم /الجمعة"، الهجوم الغاشم، الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي ورئيس الجمهورية الأسبق محمد نشيد، والذي أسفر عن إصابته وخمسة أشخاص آخرين.
وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس البرلمان وكافة المصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المالديف في مواجهة هذا الحادث الأليم.
كما شددت مصر على رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
234015
عدد المصابين
-
175117
عدد المتعافين
-
13714
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
156666947
عدد المصابين
-
134022990
عدد المتعافين
-
3268875
عدد الوفيات
إعلان