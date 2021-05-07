مصدر أوروبي: مسألة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا غير مطروحة الآن

09:20 م الجمعة 07 مايو 2021
مصدر أوروبي: مسألة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا غير مطروحة الآن

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (أ ش أ):

أعلن مصدر في خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يناقشوا إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا أو طرد دبلوماسيين روس خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل المقرر عقده 10 مايو الجاري.

وقال المصدر ،في تصريحات صحفية اليوم، " إن وزراء الخارجية لن يناقشوا مسألة فرض عقوبات جديدة أو طرد دبلوماسيين روس".

وأضاف أن الوزراء سيناقشون تصرفات روسيا التي تصبح أكثر عدوانية بشكل متزايد، من وجهة نظر بروكسل.

يُذكر أن موسكو أعلنت طرد 20 دبلوماسيًا يمثلوا التشيك ردا على قرار براغ بطرد 18 دبلوماسيًا روسيًَا، وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين موسكو وبراغ في الآونة الأخيرة.

وكانت مصادر مطلعة تابعة لجهاز مخابرات التشيك قد زعموا أن الدبلوماسيين الروس المطرودين يعملون لصالح الاستخبارات الروسية ويشتبه في تورطهم في انفجار مستودع أسلحة تشيكي عام 2014.

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