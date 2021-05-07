بايدن: نلمس جدية لدى إيران في محادثات فيينا
وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لمست جدية لدى إيران في محادثات فيينا.
وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية "نلمس جدية لدى إيران في محادثات فيينا لكن لا نعرف مداها"..
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا عباس عراقجي، قال إن واشنطن مستعدة لرفع غالبية العقوبات المفروضة على طهران.
وانطلقت الجولة الرابعة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، اليوم الجمعة، بجلسة رسمية لدول (4 زائد واحد) مع إيران، وبعد اختتام الجلسة بدأت لجان العمل الثلاث اجتماعاتها لحل الخلافات المتبقية.
وتعمل لجنة على تحديد العقوبات الأميركية التي سترفع، والثانية على الالتزامات النووية التي ستعود إليها إيران والثالثة على تنسيق الخطوات.
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