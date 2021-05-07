بيلاروس تعلن ابتكار لقاح ضد كورونا

مينسك - أ ش أ

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده تمكنت من ابتكار لقاح خاص بها للوقاية من كوفيد-19.

وأضاف لوكاشينكو - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "حصلنا على اللقاح الخاص بنا في أنبوب اختبار (لقاح بيلاروسي) ، وهو لقاح آخر مختلف عما نشتريه اليوم ، كما يسميه الأطباء، اللقاح الحي".

من جانبه، أعلن وزير الصحة البيلاروسي دميتري بينيفيتش، أنه يتوقع استلام دفعة تجريبية من هذا اللقاح في نهاية العام، وأول دفعة تجارية في عام 2022.

يشار إلى أن بيلاروس بدأت في ديسمبر من العام الماضي باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، لتكون أول دولة بعد روسيا تستخدم هذا اللقاح لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا.