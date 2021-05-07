البرازيل تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ15 مليون حالة

08:51 ص الجمعة 07 مايو 2021
البرازيل تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ15 مليون حالة

أرشيفية

برازيليا-(أ ش أ):

سجلت البرازيل 73 ألفا و380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتخطى إجمالي المصابين عتبة الـ15 مليون حالة ويصل إلى 15 مليونا و3 آلاف و563 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2550 ليصل تراكمي الوفيات إلى 416 ألفا و949 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي في البرازيل إلى 13 مليونا و591 ألفا و335 شخصا.
يشار إلى أن الوفيات بالفيروس في البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
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