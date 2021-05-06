الدفاع الأمريكية: لا خطة لإسقاط الصاروخ الصيني الشارد

10:34 م الخميس 06 مايو 2021
الدفاع الأمريكية: لا خطة لإسقاط الصاروخ الصيني الشارد

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه لا توجد خطة في الوقت الحالي لدى بلاده لإسقاط بقايا صاروخ صيني شارد من المتوقع أن يدخل مرة أخرى الغلاف الجوي نهاية هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس إن الأمل هو أن يسقط الصاروخ في المحيط.

وتأتي تصريحات أوستن بعد تصريحات مماثلة للجيش الأمريكي أفادت بأن بقايا صاروخ صيني كبير أطلق الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية الأسبوع، في عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأمريكية.

وانطلق صاروخ "لونج مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في نهاية أبريل الماضي حاملاً مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة، حيث كان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

وقالت قيادة الفضاء إن نقطة دخول الصاروخ بالضبط في الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء "لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته في الثامن من مايو".

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