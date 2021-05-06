ألمانيا تعارض خطة أمريكية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

07:56 م الخميس 06 مايو 2021
ألمانيا تعارض خطة أمريكية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

لقاح كورونا

وكالات:

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس إن اقتراح الولايات المتحدة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا، سيترك تداعيات كبيرة على إنتاجه، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت المتحدثة أن "العناصر الرئيسية تتعلق بالطاقة الإنتاجية ومعايير الجودة أكثر من براءات الاختراع.. حماية حقوق الملكية الفكرية مصدر للابتكار ويتعين أن تظل كذلك في المستقبل".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت في وقت سابق اليوم إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة الاقتراح الأمريكي لرفع حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم أمس الأربعاء أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، في موقف استثنائي يأتي في ما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير في الجرعات.

وقالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19"

من جهته، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذا القرار ووصفه بـ"التاريخي".

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