حي الشيخ جراح: إصابة 22 فلسطينيا والشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص

12:54 م الخميس 06 مايو 2021
حي الشيخ جراح: إصابة 22 فلسطينيا والشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص

غزة- (بي بي سي):

أفادت خدمات الطوارئ الفلسطينية بإصابة 22 فلسطينيا، خلال ليلة أخرى من الاحتجاجات على الإخلاء المحتمل لعائلات فلسطينية لصالح مستوطنين يهود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إنها اعتقلت 5 أشخاص؛ بسبب "السلوك غير المنضبط والاعتداء على عناصر الشرطة".

ويشهد حي الشيخ جراح منذ أكثر من عشرة أيام، احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس، الخميس، جلسة استماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية، التي تطالب الأهالي بالإخلاء.

ويقول سكان الحي المقدسي بأنهم يعيشون فيه منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين يزعم المستوطنون اليهود أنهم ابتاعوا الأراضي، بشكل قانوني، من جمعيتين يهوديتين اشترتاها منذ أكثر من 100 عام.

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BBC
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